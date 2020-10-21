شكرا لمتابعة خبر عن ضبط كمية كبيرة من المنظفات المجهولة وإغلاق 15 ورشة مخالفة بوسط الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام اليوم مستودعا مخالفا يحتوي على كميات من المنظفات مجهولة المصدر، بالإضافة الى إغلاق 15 ورشة مخالفة ، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية على كافة المنشآت بالمنطقة .

وأوضحت الأمانة أنه تم ضبط ، أكثر من 15 ألف لتر في خزانات كبيرة، و 300 علبة من المنظفات والمطهرات، كانت جاهزة للتوزيع، حيث تم إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية، وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وأشارت إلى أن الحملة قد أسفرت أيضا عن إغلاق 15 ورشة مخالفة للأنظمة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات.