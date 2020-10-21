السعودية: انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

انطلقت اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، برعاية محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويشارك في القمة العالمية التي تستمر حتى يوم غد، وتنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار.

وستتضمن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من جائحة كورونا أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع الخليج 365.

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وسيتم خلال القمة مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر ويوتيوب وفيسبوك وإنستغرام ولينكد إن، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق GlobalAISummit#.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.