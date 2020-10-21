أمر ملكي بتمديد تكليف الصمعاني رئيسًا للأعلى للقضاء.. وتشكيل جديد لأعضاء المجلس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد تكليف الدكتور وليد الصمعاني رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل جديد لأعضاء المجلس. وقبل قليل، كان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسمية 13 من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: ناصر بن فهد الخوير، محمد بن عبدالله العمري، محمد بن مسفر الغامدي، خالد بن عويض القحطاني، عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، فهد بن ناصر السليمان، عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية، إبراهيم بن ناصر السحيباني، ناصر بن سعود الحربي، أحمد بن محمد المهيزع، إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل، محمد بن صالح اليحيى.

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