تنبيه هام من «هدف» وأكاديمية مسك للباحثين عن عمل

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وأكاديمية مسك؛ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى انتهاز الفرصة بالتقديم على برنامج «دروب-Nano»، ويتضمن البرنامج دورات تدريبية إلكترونية تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودية.

ويتواءم التدريب مع متطلبات وظائف المستقبل وتشمل: تحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، والتحليلات التنبئية للأعمال، ولغة الآلة، وتطبيقات واجهة الويب، وتطوير الويب المتكامل، ويستمر التسجيل حتى 5 نوفمبر 2020، وتترواح مدد الدورات بين ثلاثة وأربعة أشهر.

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ويهدف برنامج «دروب» إلى تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات تخصصية مع منصة التدريب العالمية.

ويأتي تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين «هدف» وأكاديمية مسك؛ التي تنص على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في مجالات عدة من خلال توفير رخص تدريبية تُمكن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية نوعية، من خلال منصات التدريب العالمية التالية:

منصة «Udacity» بتوفير 1000 رخصة تدريبية، ومنصة «LinkedIn learning»، بتوفير 200 ألف رخصة تدريبية.

ويمكن التسجيل من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب» على الرابط التالي بالضغط هنا.