«التحالف الإسلامي» يفضح 4 مخططات شريرة للجماعات الإرهابية عبر الفضاء الإلكتروني

لتأمين موارد مالية أو بشرية إضافية..

كشف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، عن أن الجماعات الإرهابية تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة تصبو إليها بواسطة الفضاء الإلكتروني. وقال التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، إن أهداف الجماعات الإرهابية التي تسعى لتحقيقها عبر الفضاء الإلكتروني تتضمن التنسيق والاتصال لتظيم العمليات الإرهابية والتخطيط لها، والترويج الإعلامي بنشر الأخبار والمعلومات الخاصة بتلك الجماعات. Advertisements وأضاف التحالف: أنه من بين الأهداف التي تسعى الجماعات الإرهابية إلي تحقيقها، هي الهجمات السيبرانية بهدم البنية المعلوماتية لجهات حكومية أو خاصة، فضلًا عن الحرب الدعائية؛ بهدف تأمين موارد مالية أو بشرية إضافية. اقرأ أيضًا: «التحالف الإسلامي»: حققنا إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب بـ«المجالات الأربعة»

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