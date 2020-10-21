«الصحة» تنصح المخالطين وحاملي «أعراض كورونا الخفيفة» بإجراءات هامة

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية تواصل حاملي الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مع المراكز الطبية وحجز موعد للفحص عبر التطبيقات المخصصة لهذا الشأن.

وأوصت الوزارة، كل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

وتابعت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 343373 حالة، وأوضحت، أنه تم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 329715 حالة، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5235 حالة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 405 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 445 حالة ووفاة 18 شخصًا

أكاديمي سعودي يُحدِّد مدة بقاء كورونا على العملات الورقية والمعدنية

