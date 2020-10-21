الأرصاد عن طقس الخميس: ارتفاع درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للغبار بهذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة، غدًا الخميس، والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى. كما يستمر الطقس استقرار على بقية مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة في تقريرها لطقس الغد، أن البحر الأحمر، يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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ووفق تقرير «الأرصاد»، يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على معظم مناطق المملكة.

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