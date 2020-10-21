حرس الحدود يحبط تهريب 2.5 طن من القات بجازان

بكل عزيمة وإخلاص..
ذكر المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 2542 كيلوجرامًا من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان.
وأشار، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، حيال المضبوطات، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي، أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
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