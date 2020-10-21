أمير عسير يفتتح 100 سرير عناية مركزة بجامعة الملك خالد

رعى أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم، حفل افتتاح 100 سرير عناية مركزة لمرضى كورونا بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد في القرعاء، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار محمد السديري، ورئيس الجامعة فالح السلمي. وافتتح أمير منطقة عسير فور وصوله لمقر الحفل الدور الخامس من مبنى مستشفى المدينة الطبية الجامعية، والذي يضم 100 غرفة عناية مركزة، مطلعًا على آليات العمل فيه من خلال جولة تعريفية. وأكد أمير المنطقة على اهتمامه البالغ بالمدينة الجامعية، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعات برئاسته مع المقاولين، كما سيتم عقد اجتماعات دورية اعتبارًا من نوفمبر المقبل وذلك لتحريك كافة الأمور المتعلقة بالمدينة الجامعة كاملة. فيما أوضح الربيعة أن افتتاح 100 سرير خاصة بمرضى كورونا في المدينة الطبية بجامعة الملك خالد تعد إضافة متميزة لمنطقة عسير، وأكد السلمي أن التكامل فيما بين الجهات يجعلنا قادرين على التحدي، وأن المحن والأزمات مصانع للفرص، لافتًا إلى أن التحدي يكمن في إنجاز 100 سرير عناية مركزة خلال شهر واحد فقط بدلاً من 6 أشهر، مضيفا أن انطلاق هذا المشروع في المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء يشكل بداية مرحلة جديدة متميزة بالعمل وخدمة المجتمع، مؤكدًا أمل الجميع في منطقة عسير وثقتهم في قيادتهم واستمرار العطاء لاكتمال مشروع المدينة الجامعية التي ستسهم في رفع الخدمات التعليمية والطبية.



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