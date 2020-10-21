تمديد تكليف الصمعاني رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء

رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليفه رئيسا للمجلس.

وثمّن الدعم الكبير للمرفق القضائي من القيادة الرشيدة، مؤكدا أن ما يجده القضاء في المملكة من دعم واهتمام من ولاة الأمر هو أكبر داعم لتطويره وتقدمه، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لكل خير وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.

وتضم عضوية المجلس كل من: رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونائب وزير العدل وأصحاب الفضيلة الصادر بشأن تسميتهم الأمر الكريم وهم: سلمان بن محمد بن نشوان، وإبراهيم بن محمد العسكر، وعبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومحمد عثمان الزهراني، وصالح بن سليمان المطرودي، ومحمد بن سليمان الفهيد، والدكتور فهد بن سعد الماجد. ورفع أعضاء المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الملكية بتسميتهم أعضاءً للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن هذه الثقة الكريمة تمثل أكبر حافز للاستمرار في العمل والمساهمة في تطوير المرفق القضائي، سائلين المولى عز وجل أن يوفق القيادة الرشيدة لكل ما فيه خير للوطن والمواطنين.