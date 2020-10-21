السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية يبحث أوجه التعاون مع أمين نجران



نجران 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

بحث مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، مع أمين المنطقة المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي, احتياجات الفرع عموماً والجوامع والمساجد خاصة, إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين الجهتين فيما يخدم الصالح العام.

ويأتي اللقاء ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة فيما بينها، ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع على أفراده.

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19:52ت م

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