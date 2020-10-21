السعودية اليوم / مكتب تعليم صامطة ينظم لقاءً افتراضياً تعريفياً بـ"مسابقة مدرستي الرقمية"



صامطة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

نظم مكتب تعليم صامطة أمس، اللقاء الافتراضي التعريفي الأول بمسابقة مدرستي الرقمية"التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد" لقادة المدارس، وذلك عبر تطبيق ZOOM .

وأوضح مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي، أن مسابقة مدرستي الرقمية تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة وتعتبر المسابقة مشروعاً وطنياً سيروي لمن حولنا رسالة نجاح التعلم عن بُعد في هذا الوطن الشامخ وسيكتب شرائح المجتمع تلك الرسالة في المجالات التنافسية.

وتخلل اللقاء تقديم العديد من أوراق العمل من مشرفي المكتب التي تضمنت الحديث عن توجيهات عامة للقادة وحساب المدرسة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ودليل الحوكمة وإنجازات مدارس المكتب في

18:34ت م

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صامطة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسنظم مكتب تعليم صامطة أمس، اللقاء الافتراضي التعريفي الأول بمسابقة مدرستي الرقمية"التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد" لقادة المدارس، وذلك عبر تطبيق ZOOM .وأوضح مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي، أن مسابقة مدرستي الرقمية تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة وتعتبر المسابقة مشروعاً وطنياً سيروي لمن حولنا رسالة نجاح التعلم عن بُعد في هذا الوطن الشامخ وسيكتب شرائح المجتمع تلك الرسالة في المجالات التنافسية.وتخلل اللقاء تقديم العديد من أوراق العمل من مشرفي المكتب التي تضمنت الحديث عن توجيهات عامة للقادة وحساب المدرسة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ودليل الحوكمة وإنجازات مدارس المكتب في منصة مدرستي خلال الفترة الماضية ونقل ملفات المستخدمين من النظام الفصلي للمقررات وتحضير الطلاب في نور ومدرستي واختتم اللقاء بحوار مفتوح لقادة المدارس. // انتهى //18:34ت م0191

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.