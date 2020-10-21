السعودية اليوم / لجنة التوطين بنجران تتابع قرار التوطين بنشاط بيع المواد البلاستيكية



نجران 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران قرار التوطين بنشاط بيع المواد البلاستيكية والمنظفات بمدينة نجران للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة التنمية الاجتماعية والأمين العام للجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري أن اللجنة قامت بجولات ميدانية على محالّ بيع المواد البلاستيكية والمنظفات بنجران للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وتم خلال الجولة حصر 30 محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 112 موظفاً سعودياً، منهم 33 موظفة سعودية يعملون بالنشاط، فيما رصدت 168 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، كما قامت اللجنة بإنذار 3 محالّ، فيما بلغت نسبة التوطين في النشاط 40%.

وأشار إلى أن اللجنة حصرت 31 فرصة عمل بالنشاط جاري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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17:57ت م

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