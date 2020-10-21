شكرا لقرائتكم خبر عن 95 ألف مستفيد من خدمات طب الأسنان بصحة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمركز طب الأسنان والمراكز الصحية والمستشفيات خدماتها العلاجية والوقائية لـ 95,926 مستفيداً خلال العام الماضي 2019م.
وأوضحت صحة حفر الباطن أن الخدمات العلاجية والوقائية شملت علاجات إصلاح الأسنان، وعلاج العصب والجذور، وطب أسنان الأطفال، وعلاج اللثة، والاستعاضة السنية، وتقويم الأسنان، وجراحة الفم والوجه والفكين، إضافة إلى الحشوات الوقائية وتطبيق الفلورايد.
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