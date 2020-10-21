شكوك حول فاعلية جراميق العنق في التصدي لجائحة فيروس كورونا

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

ظهرت تساؤلات وشكوك حول دراسة جديدة تزعم أن جراميق العنق، وهو نوع من الأقنعة الذي قد يساعد في وقف انتشار فيروس كورونا.

ووجد باحثون من جامعة جورجيا (UGA) أن جراميق العنق توفر حماية قد تصل إلى 96 بالمائة عند سعال الشخص المريض أمام شخص أخر، مقارنةً بعدم وجود قناع على الإطلاق.

شكوك حول صحة الدراسة

وشككت الدراسات السابقة في هذا النوع من الأقنعة وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بشدة بعدم استخدامها بسبب نقص الأبحاث حول فعاليتها.

علاوة على ذلك ، تم عقد شراكة بين جامعة جورجيا مع شركة ميشن ، وهي شركة تصنيع الجراميق ، وأنها الأكثر حماية في الدراسة صنعتها الشركة.

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مدى فاعلية جراميق العنق

تم التشكيك في فعالية تلك الأقنعة منذ دراسة أجرتها جامعة ديوك في أغسطس 2020 والتي نظرت في 14 نوعًا مختلفًا من أقنعة الوجه.

ويرتدي العدائون الجراميق والتي قيل عنها أنها تحمي فيروس كورونا، ونظرًا لأن القطرات الأصغر تبقى في الهواء لفترة أطول من القطرات الأكبر ، يمكن للقناع أن يمنع تلك الجسيمات من الوصول للأنف أو الفم.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور مارتن فيشر ، أستاذ باحث مشارك في قسم الكيمياء ، لشبكة سي ان ان : “نريد أن نشجع الناس حقًا على ارتداء الأقنعة ، لكننا نريدهم أن يرتدوا أقنعة تعمل بالفعل، ومع ذلك ، لم يكن من الواضح ما إذا كانت المواد الصوفية فقط ، أو الجراميق هي الأكثر جماية”

ووجدت دراسة أجرتها جامعة فيرجينا أن الجراميق تمنع 100 في المائة من الجسيمات المطرودة تجاهها من الوصول إلى وجه مرتديها، ولكن حتى الأن لا يمكن التأكد من هذه النتائج.





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