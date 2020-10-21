شكرا لقرائتكم التسوية الودية بالرياض تسترد 28 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-21 التسوية الودية بالرياض تسترد 28 مليون ريال استقبلت قرابة 7 آلاف دعوى عمالية في 3 أشهر متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تصدرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 قائمة ادارات التسوية الودية على مستوى المملكة بمجموع المبالغ المستردة والتي تجاوزت الـ28 مليون ريال. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن إدارة التسوية الودية تمكنت من استرداد المبالغ المذكورة من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال في جلسات التسوية التي نفذت “عن بعد ” مشيراً إلى أن إدارة التسوية استقبلت خلال الفترة نفسها “ثلاثة أشهر” ما يقارب الـ 7 آلاف دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية .

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