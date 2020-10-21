الاشتباه يقود لضبط شاحنة الكبدة الفاسدة في عسير

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، مركبة كانت تقل نحو 60 كجم من الكبدة الفاسدة، بعد الاشتباه بحمولتها.

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وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن فرق الرقابة المسائية صادرت 60 كجم من الكبدة الفاسدة وتم إتلافها فورًا، مشيرًا إلى أن المركبة تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية بنقطة قرضة، وبدورها قامت الفرق الرقابية بالتأكد من أن جميع المضبوطات منتهية الصلاحية، وذلك بعد فحصها والتأكد من خواصها الطبيعية، ما استدعى إلى إتلاف المضبوطات، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وقدّم الحميدي شكره وتقديره لرجال الأمن لتعاونهم مع الفرق الرقابية، مهيبًا الجميع بأهمية التعاون مع أمانة المنطقة وبلدياتها من خلال الإبلاغ على الرقم الموحد ٩٤٠ في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى.





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