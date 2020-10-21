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سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15199؛ ليصل إلى مستوى 449648 حالة، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
وأضافت أنها سجلت 127 وفاة جديدة جراء المرض؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.
وسجلت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بكورونا.
فيروس كورونا الجديد
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 06:58 PM
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 449648قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 15199 إيطالياً جديداً ويقتل 127
سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15199؛ ليصل إلى مستوى 449648 حالة، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
وأضافت أنها سجلت 127 وفاة جديدة جراء المرض؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.
وسجلت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بكورونا.
، قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 15199 إيطالياً جديداً ويقتل 127 ،
المصدر : الخليج 365
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