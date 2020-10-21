، أمير عسير يفتتح 100 سرير عناية مركزة لمرضى كورونا بجامعة الملك خالد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الربيعة": الخدمات المقدمة جعلت المملكة في مصاف دول العالم في التعامل مع الجائحة

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، حفل افتتاح 100 سرير عناية مركزة لمرضى كورونا بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد في القرعاء، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ورئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وافتتح أمير منطقة عسير فور وصوله لمقر الحفل، الدور الخامس من مبنى مستشفى المدينة الطبية الجامعية، الذي يضم 100 غرفة عناية مركزة، مطلعًا على آليات العمل فيه من خلال جولة تعريفية شهدها وزير الصحة، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ورئيس الجامعة.

وفي بداية الحفل نوه أمير المنطقة إلى أهمية الهيكل القيادي في تنفيذ هذا الإنجاز، وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – حول توفير كل ما من شأنه راحة المواطن، مقدمًا شكره لوزير التعليم، ووزير المالية، ووزير الصحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ على تعاونهم المثمر، مقدمًا شكره لرئيس الجامعة وفريقه على ما قدموه من جهد في سبيل الانتهاء من هذه الخطوة في فترة وجيزة، وكذلك فريق الشؤون الصحية بمنطقة عسير، والشركة المنفذة للمشروع.

أكد أمير منطقة عسير اهتمامه البالغ بالمدينة الجامعية، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعات برئاسته مع المقاولين، كما سيتم عقد اجتماعات دورية اعتبارًا من نوفمبر المقبل؛ وذلك لتحريك كافة الأمور المتعلقة بالمدينة الجامعية كاملة.

فيما أوضح وزير الصحة أن افتتاح 100 سرير خاصة بمرضى كورونا في المدينة الطبية بجامعة الملك خالد يعد إضافة مميزة لمنطقة عسير، مؤكدًا على أن الخدمات الصحية تعد أولوية لقيادة بلادنا تحقيقًا منها لكل سبل الراحة والاطمئنان للمواطنين في جائحة كورونا COVID-19؛ الأمر الذي جعل المملكة في مصاف أفضل دول العالم في التعامل مع هذه الجائحة.

من جانبه أكد رئيس جامعة الملك خالد على أن التكامل فيما بين الجهات يجعلنا قادرين على التحدي، وأن المحن والأزمات مصانع للفرص، لافتًا إلى أن التحدي يكمن في إنجاز 100 سرير عناية مركزة خلال شهر واحد فقط بدلاً من 6 أشهر، مؤكدًا أن انطلاق هذا المشروع في المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء يشكل بداية مرحلة جديدة متميزة بالعمل وخدمة المجتمع.