شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف المكلف يطلع على جهود رابطة فرق الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بالمحافظة مؤخراً الأمين العام لرابطة فرق الأحياء بالمنطقة الشرقية ماجد عبدالله الزهراني يرافقه عدد من أعضاء الرابطة . حيث اطلع المحافظ على برامج ومهام الرابطة بالمنطقة الشرقية والجهود والأنشطة التي تقوم بها لخدمة الرياضيين بمحافظة القطيف . بدوره عبر المحافظ عن شكره وتقديره للرابطة على الأنشطة الرياضية التي تحتوي الشباب وتعود بالنفع عليهم منوهاً بما تحظى به من دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله واهتمامهما ومساندتهما للبرامج الرياضية والشبابية وكل ما فيه الخير لأبناء المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القطيف المكلف يطلع على جهود رابطة فرق الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.