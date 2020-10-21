شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف المكلف يؤكد الحرص على تذليل الصعوبات أمام الجمعية التعاونية والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بالمحافظة مؤخراً مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف نبيل راشد الدوسري يرافقه رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الاغراض بمحافظة القطيف احمد حسن آل ربيع واعضاء المجلس. واطلع محافظ القطيف على استراتيجية الجمعية وأهدافها ومناشطها المجتمعية وخطة عملها خلال المرحلة القادمة . وعبر الخالدي عن شكره لأعضاء الجمعية التعاونية على الأعمال التي تقدمها مؤكداً حرص المحافظة على تذليل الصعوبات للوصول لاهدافها انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله- واهتمامهما ومساندتهما لما تقوم به مختلف الجمعيات من أنشطة، لدورها الهام والمحوري في التنمية.

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