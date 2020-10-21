شكرا لقرائتكم خبر عن الفراج يشكر القيادة بمناسبة تعيينه عضوا بمجلس الشورى. والان نبدء بالتفاصيل

رفع عضو مجلس الشورى محمد بن سعد بن بطي الفراج شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وبهذه المناسبة قال الفراج: أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنحي الثقة الكريمة بتعييني عضوا بمجلس الشورى لخدمة وطني العزيز وقيادته الحكيمة ومواطنيه الكرام، داعيا العلي القدير أن يعينني على تحمل المسئولية وأن يكتب لي ولزملائي أعضاء مجلس الشورى التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الكريمة لخدمة وطن يضم قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم، وقيادة حكيمة رسمت أسمى معاني القيادة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره ووضعه في المكانة التي تليق به بين دول العالم فتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل الملحمة التاريخية للبطل المؤسس رحمه الله وسار على نهجه أبنائه الكرام ملوك المملكة العربية السعودية وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والذي يشهد فيه وطننا العزيز تطورا وازدهارا في المجالات كافة ودشنت فيه استراتيجية طموحة تمثلت برؤية 2030م بقيادة مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي سخر نفسه وجهده في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه ومواطنيه مما جعل وطننا العزيز محط لأنظار العالم و مقصدا لقادته و رسمت طريقا لمستقبل مشرق بما يتفق و الدور الذي تضطلع به عربيا و إقليميا و دوليا.

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واختتم الفراج حديثه : داعيا العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن و الاستقرار و الرخاء، و أن يحفظ قيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين لتتواصل مسيرة الخير والعطاء.

عضو مجلس الشورى

محمد بن سعد بن بطي الفراج