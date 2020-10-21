شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل
ونوه محافظ العديد بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله- على أن يكون المجلس المحلي فاعلاً في دوره لتنمية المحافظة .
وأكد العجلان على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والحرص على توعية المجتمع بها، ومساندة جهود الكوادر الصحية باتباع هذه التعليمات.
واختتم الاجتماع بمناقشة الأعمال المدرجة على جدول المجلس.
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