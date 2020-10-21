شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

ترأس محافظ العديد سعد بن محمد العجلان يوم الأربعاء ١٤٤٢/٣/٤هـ ، المجلس المحلي الأول لعام ١٤٤٢هـ، وذلك بمقر المحافظة.

ونوه محافظ العديد بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله- على أن يكون المجلس المحلي فاعلاً في دوره لتنمية المحافظة .

وأكد العجلان على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والحرص على توعية المجتمع بها، ومساندة جهود الكوادر الصحية باتباع هذه التعليمات.

واختتم الاجتماع بمناقشة الأعمال المدرجة على جدول المجلس.