"ترشيد" : 70 ٪ وفر باستهلاك الكهرباء في شوارع نجران

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و ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبد الله الغريري أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.
ويتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر قدره 75 مليون كليو واط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للطاقة قبل بداية المشروع.
ومن المتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي حوالي 49 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 815 ألف شتلة.
الجدير بالذكر أن ترشيد تستهدف من خلال برنامج إحلال إنارة الشوارع إلى إعادة تأهيل أكثر من 2.2 مليون مصباح في شوارع وطرقات المملكة. وقد بدأت ترشيد مؤخراً في إطلاق مشروعاتها لاستبدال إنارة الشوارع في عدد من المناطق الجنوبية والغربية للمملكة. كما استكملت، أيضًا، أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة و الشرقية وجدة وحائل والجوف.
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