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2020-10-21 الصحة تواصل حملتها على المنشآت للتأكد من الاحترازات ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة متابعات الخليج 365 - الرياض واصلت وزارة الصحة الحملة الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة، الالتزام بالتباعد الجسدي). وأوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الحملة بدأت منذ بداية جائحة كورونا، ويتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (445) حالة. Advertisements وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (343373) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (329715) حالة. ارتفاع معدلات التعافي من كورونا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.

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