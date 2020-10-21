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غبار متوقع غدًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة
يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الخميس.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
كما توقعت الأرصاد أن يستمر استقرار حالة الطقس على بقية مناطق المملكة.
توقعات الطقس اليوم:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
في حين يكون الطقس مستقرًا على بقية مناطق المملكة، بحسب توقعات الأرصاد.
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