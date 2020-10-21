فيديو.. رين كيو صبي صيني لا يتوقف عن النمو !

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

لطالما تميز الصبي الصيني رين كيو البالغ 14 عامًا بطوله الفارع بين أقرانه في الفصل، حيث يبلغ ارتفاعه 2.21 متر، والمدهش أنه لا يتوقف عن النمو.

وقد تقدم الطالب في الصف التاسع ليحمل لقب أطول مراهق في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقد كان يحمله سابقًا مراهق أمريكي في عمر الـ 16 عامًا بطول بلغ 2.159 متر.

وعلى ما يبدو، فإن حالة رين كيو ليست نتيجة لأي حالة طبية، حيث قال الصبي من مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية إن والديه نقلاه إلى المستشفى لفحصه عندما كان صغيرًا، ووجدوا أن طوله غير العادي لم يكن بسبب أي مرض، ويُعتقد أن حجمه تأثر بوالديه وأجداده، وكلهم طوال القامة.

ووُلد كيو في 2006، وأدرك أنه أكبر بكثير من أقرانه بعد أن بدأ الحضانة، حيث كان يعتقد الغرباء أنه في المرحلة الابتدائية بسبب طوله.

Advertisements

كيف يتعامل رين كيو في المدرسة؟

وقال رين كيو إنه يتعين على المدرسة تصميم مكتب وكرسي وزي رسمي خصيصًا لتناسب جسمه سريع النمو، كما يواجه أيضًا صعوبات في استخدام وسائل النقل العام أو زيارة المتنزهات الترفيهية.

واعترف أثناء الحديث عن مشكلته أنه كان يهتم في البداية برأي الآخرين عنه، مضيفًا: لكن أستاذي علمني أن أقود طريقي وأن أترك الآخرين يثرثرون ورائي.

ويطلق عليه زملاؤه لقب ياو مينج الصغير على اسم نجم كرة السلة الصيني الذي يبلغ طوله 2.29 متر، لكن كيو يعترف بأنه غير مهتم بلعب كرة السلة أو غيرها من الرياضات لأنه يجد صعوبة في التنقل، حيث يعاني من أورام حميدة في الغضاريف وخضع بسببها لأربع عمليات جراحية.





شارك الخبر







