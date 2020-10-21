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أمير عسير يكرم حارس الأمن آل خلبان بمستشفى رجال ألمع
للعمل الإنساني الذي قام به مع أحد المراجعين من أصحاب الهمم
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
كرم أمير عسير الأمير تركي بن طلال صباح اليوم الأربعاء حارس الأمن بمستشفى رجال ألمع حسن علي آل خلبان، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عائض عسيري، ومدير القطاع الصحي بمحافظة رجال ألمع.
وجاء ذلك التكريم نظير العمل الإنساني الذي قام به الأسبوع الماضي في مساعدة أحد المراجعين من أصحاب الهمم للجلوس على الكرسي المتحرك في المواقف الخارجية للعيادات.
وقد لقيت الصورة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي لرجل الأمن بالمستشفى وهو يساعد رجلًا من ذوي الإعاقة على الجلوس على كرسيه المتحرك، الثناء على هذا العمل الإنساني النبيل الذي دعا إليه ديننا الإسلامي وتكاتف المجتمع من أبنائه المخلصين حيث جاءت عفوية ولم يكن يعلم بالتصوير.
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