السعودية | أمر ملكي.. تسمية 13 قاضياً أعضاء في المحكمة العليا

شكرا لقرائتكم أمر ملكي.. تسمية 13 قاضياً أعضاء في المحكمة العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء بتسمية 13 من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.

وهم: ناصر بن فهد الخوير، محمد بن عبدالله العمري، محمد بن مسفر الغامدي، خالد بن عويض القحطاني، عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، فهد بن ناصر السليمان، عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية، إبراهيم بن ناصر السحيباني، ناصر بن سعود الحربي، أحمد بن محمد المهيزع، إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل، محمد بن صالح اليحيى.

كما أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مشيراً إلى أن الأمر امتداد للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.

وقال: "إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم.