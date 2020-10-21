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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للعودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، ضمنت المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد "العثيمين" بالترتيبات التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وبمتابعة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تم توفير أقصى درجات الرعاية والمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي حقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وصونها.
وقال الأمين العام: إن "المملكة بذلت جهودًا كبيرة وإجراءات احترازية قوية لاستئناف العمرة، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان سلامة زوار الحرمين الشريفين".
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 05:35 PM
أشاد بدور القيادة في توفير أقصى درجات الرعاية
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للعودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، ضمنت المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد "العثيمين" بالترتيبات التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وبمتابعة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تم توفير أقصى درجات الرعاية والمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي حقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وصونها.
وقال الأمين العام: إن "المملكة بذلت جهودًا كبيرة وإجراءات احترازية قوية لاستئناف العمرة، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان سلامة زوار الحرمين الشريفين".
، "العثيمين": الإجراءات الاحترازية القوية ضمنت صحة وسلامة المعتمرين والزوار ،
المصدر : الخليج 365
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