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أعلنت السلطات في قرغيزستان، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعيد في ديسمبر (كانون الأول) إجراء الانتخابات البرلمانية التي أُلغيت نتائجها بعد اتهامات بالتزوير، فيما سعى رئيس الوزراء صدر جباروف إلى طمأنة روسيا بخصوص الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وبيّنت لجنة الانتخابات في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، أن الانتخابات الجديدة ستجرى في 20 ديسمبر بعد إلغاء تصويت سابق بسبب الأزمة السياسية التي أطاحت بالرئيس وأثارت قلق روسيا.
وأضافت اللجنة في بيان نقلته "فرانس 24": أنّ أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات وافقوا بالإجماع على الموعد الجديد.
ونظمت تظاهرات في البلاد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفازت فيها أحزاب موالية للرئيس، لكن المعارضة ندّدت بعمليات شراء أصوات، وألغيت نتائج الانتخابات لاحقًا، لكن هذه الخطوة لم تؤد إلى خفض التوتر وتجري اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 05:32 PM
موافقة بالإجماع على الموعد الجديد
أعلنت السلطات في قرغيزستان، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعيد في ديسمبر (كانون الأول) إجراء الانتخابات البرلمانية التي أُلغيت نتائجها بعد اتهامات بالتزوير، فيما سعى رئيس الوزراء صدر جباروف إلى طمأنة روسيا بخصوص الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وبيّنت لجنة الانتخابات في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، أن الانتخابات الجديدة ستجرى في 20 ديسمبر بعد إلغاء تصويت سابق بسبب الأزمة السياسية التي أطاحت بالرئيس وأثارت قلق روسيا.
وأضافت اللجنة في بيان نقلته "فرانس 24": أنّ أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات وافقوا بالإجماع على الموعد الجديد.
ونظمت تظاهرات في البلاد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفازت فيها أحزاب موالية للرئيس، لكن المعارضة ندّدت بعمليات شراء أصوات، وألغيت نتائج الانتخابات لاحقًا، لكن هذه الخطوة لم تؤد إلى خفض التوتر وتجري اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
، قرغيزستان تعيد إجراء الانتخابات الملغاة في 20 ديسمبر ،
المصدر : الخليج 365
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