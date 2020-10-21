، وزير الرياضة يُكرّم 40 موظفًا بمناسبة حصولهم على شهادة برنامج القيادة التنفيذية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كرم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 40 موظفاً من منسوبي الوزارة، بمناسبة حصولهم على شهادة برنامج القيادة التنفيذية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي، بحضور عبدالإله الدلاك ووكلاء الوزارة ومدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد. وتضمن البرنامج محاور عن القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل، عبر محاضرات استمرت لمدة أربعة أشهر تهدف لتنمية القدرات القيادية للملتحقين بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها.
من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لوزير الرياضة على تكريم الخريجين من جامعة هارفارد، مؤكدًا أن ذلك التكريم يعد حافزًا مهمًّا لإدارة المعهد وللخريجين لبذل المزيد من الجهد لخدمة الرياضة والرياضيين.
وأضاف: البرنامج يهدف لتطوير وتأهيل الكوادر وزيادة معارفهم الرياضية والقيادية، وأن المعهد مستمر في تقديم البرامج والدورات لتحسين المستويات الإدارية من أجل تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 05:18 PM
كرم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 40 موظفاً من منسوبي الوزارة، بمناسبة حصولهم على شهادة برنامج القيادة التنفيذية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي، بحضور عبدالإله الدلاك ووكلاء الوزارة ومدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد. وتضمن البرنامج محاور عن القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل، عبر محاضرات استمرت لمدة أربعة أشهر تهدف لتنمية القدرات القيادية للملتحقين بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها.
من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لوزير الرياضة على تكريم الخريجين من جامعة هارفارد، مؤكدًا أن ذلك التكريم يعد حافزًا مهمًّا لإدارة المعهد وللخريجين لبذل المزيد من الجهد لخدمة الرياضة والرياضيين.
وأضاف: البرنامج يهدف لتطوير وتأهيل الكوادر وزيادة معارفهم الرياضية والقيادية، وأن المعهد مستمر في تقديم البرامج والدورات لتحسين المستويات الإدارية من أجل تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة.
، وزير الرياضة يُكرّم 40 موظفًا بمناسبة حصولهم على شهادة برنامج القيادة التنفيذية ،
المصدر : الخليج 365
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