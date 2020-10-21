، هيئة الاتصالات توقع مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير.
يأتي ذلك تماشياً مع دور الهيئة التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواءمة جميع مشاريع الشركة مع تنظيمات الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة والشركة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي: ستفتح هذه المذكرة آفاق شراكة استراتيجية لتمكين الاستفادة من أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع الشركة.
وأكد على دور الهيئة في تشجيع ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ودعم وتمكين التقنيات الرقمية الجديدة في جميع القطاعات اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن هذه المذكرة تعد الخطوة الأولى نحو شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستدعم هذه الشراكة الجهود للاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تُعد ممكنًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030 بعد أن رسمت الهيئة استراتيجتها الجديدة بالمواءمة مع مستهدفات الرؤية؛ سعيًا لمواكبة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، في الوقت الذي تقود فيه شركة البحر الأحمر عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 05:20 PM
لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في "تقنية المعلومات"
وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير.
يأتي ذلك تماشياً مع دور الهيئة التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواءمة جميع مشاريع الشركة مع تنظيمات الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة والشركة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي: ستفتح هذه المذكرة آفاق شراكة استراتيجية لتمكين الاستفادة من أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع الشركة.
وأكد على دور الهيئة في تشجيع ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ودعم وتمكين التقنيات الرقمية الجديدة في جميع القطاعات اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن هذه المذكرة تعد الخطوة الأولى نحو شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستدعم هذه الشراكة الجهود للاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تُعد ممكنًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030 بعد أن رسمت الهيئة استراتيجتها الجديدة بالمواءمة مع مستهدفات الرؤية؛ سعيًا لمواكبة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، في الوقت الذي تقود فيه شركة البحر الأحمر عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
، هيئة الاتصالات توقع مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات توقع مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.