شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة في الطائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان ، حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة، في الطائرة، خوفًا من تأخير الصلاة.
وقال الخثلان في تصريح له إن هذا الفعل يجوز، إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة فيجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله ولو إلى غير قبلة.
وأضاف " ولو أن يومئ بالركوع والسجود، مؤكدًا أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ".
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