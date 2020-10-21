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إجراء حاسم من البلدية على مبنى الجمعية العجيب في أبو عريش

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قررت بلدية محافظة أبو عريش إيقاف المبنى التابع لجمعية البر الخيرية والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد خرمي أن المبنى تحت الإنشاء صدرت له رخصة بالفعل لكنه مخالف للرخصة .

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وأضاف أنه تم التوقف عن استكمال المبنى لحين معالجة المخالفة والتأكد من سلامته هندسياً ، وفقاً لـ"سبق" .

وكانت صور وفيديوهات قد انتشرت للمبنى توضح تصميمه الغريب وسط مخاوف من عدم سلامته ، فيما تبين أنه يتبع جمعية البر التي أكدت أنها استوفت الأوراق الرسمية للمبنى .

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