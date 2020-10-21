شكرا لمتابعة خبر عن أمر سام بتعيين رؤساء لـ 3 جامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صدر أمرًا ساميًا بتعيين بعض رؤساء الجامعات، إذ هنأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الرؤساء الجدد، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.
وتضمن الأمر السام تعيين كل من: أ.د.معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى، د.علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء، د.صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن.
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