شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر الأمر الملكي الكريم، بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليف رئيس المجلس، الشيخ وليد الصمعاني.

من جانبه، رفع الشيخ وليد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد -حفظهما الله-، ، بمناسبة صدور الأمر الملكي.

كما ثمّن الدعم الكبير للمرفق القضائي من القيادة الرشيدة، منوهًا إلى ما يجده القضاء في المملكة من دعم واهتمام من ولاة الأمر والذي هو أكبر داعم لتطويره وتقدمه.

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ودعا الشيخ الصمعاني، الله – تعالى -، بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لكل خير وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.

يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من: رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ونائب وزير العدل والقضاة الصادر بشأن تسميتهم الأمر الكريم وهم: سلمان بن محمد بن نشوان، وإبراهيم بن محمد العسكر، وعبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومحمد عثمان الزهراني، وصالح بن سليمان المطرودي، ومحمد بن سليمان الفهيد، والدكتور فهد بن سعد الماجد.

ومن جهتهم، رفع القضاة أعضاء المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد –حفظهما الله- على الثقة الملكية بتسميتهم أعضاءً للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن هذه الثقة الكريمة تمثل أكبر حافز للاستمرار في العمل والمساهمة في تطوير المرفق القضائي.