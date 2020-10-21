المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات

القحطاني رئيسًا لجامعة أم القرى

وجَّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، التهنئة لرؤساء الجامعات الجدد؛ وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال وزير التعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: ١- أ. د. معدي بن محمد القحطاني رئيسًا لجامعة أم القرى. Advertisements ٢- د. علي بن محمد السيف رئيسًا لجامعة شقراء. ٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيسًا لجامعة حفر الباطن». اقرأ أيضًا: جامعة أم القرى تسجل 36 اتفاقية دولية لرفع تصنيفها عالميًّا

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