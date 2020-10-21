تعليم الطائف تعلن بدء تسجيل طلاب الانتساب الكلي لهذا العام

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بدء قبول طلاب الانتساب الكلي للعام 1442هـ، وذلك حتى الرابع من شهر ربيع الآخر لهذا العام وذلك للطلاب الراغبين في مواصلة دراستهم عن طريق الانتساب الكلي «المنازل» وضوابط انتساب الطلاب غير السعوديين.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، بأن القبول يتم عن طريق مكاتب التعليم في المدارس بحيث يتم تحديد المدارس المتوسطة التي سيتم قبول طلاب الانتساب بها، وفي المدارس الثانوية الحكومية يتم تحويل ملف الطالب في مدرسته إلى نظام الانتساب «الصف الأول والثاني والثالث ثانوي «نظام المقررات»، ولا يتم قبول أي طالب في نظام الانتساب الكلي إلا بعد اكتمال تسجيله في برنامج تمم التعليم. ويكون قائد المدرسة مسؤولًا عن قبول أي طالب غير مسجل عبر نظام «تمم».



وأضاف الخديدي أنه يتم تحديد المدرسة في الانتساب الكلي حسب مقر العمل وليس مقر السكن لمن لديه عمل مع إحضار خطاب موافقة وليس تعريفًا من جهة عمله بالسماح له بمواصلة دراسته والالتزام بعدم تسجيل من كان عمله خارج نطاق المكتب، على أن يتم التأكد من قبل قائد المدرسة من مسوغات القبول قبل اعتماد تسجيله في برنامج نور واخذ صورة ورقية من المسوغات ورفعها في ملف الطالب.

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وأشار الخديدي إلى أن تطبيق ضوابط قبول الطلاب غير السعوديين يتم وفق ما ورد في دليل القبول والتسجيل.

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