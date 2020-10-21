الغامدي: السعودية ستكون بين أول 15 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي بحول 2030

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله الغامدي، أن المملكة ستكون بين أول 15 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وقال الغامدي خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي: «سيكون لدينا 300 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي 2030 سنكون بين أول 15 دولة».

وأضاف: «سنجلب نحو 20 مليار دولار استثمارات مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «القمة ستكشف مستقبل العالم في مجال الذكاء الاصطناعي».

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وتُعقَد القمة التي تحمل شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، على مدار يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري، وتهدُف إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكِّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من خيارات استراتيجية وطنية لواضعي السياسات.

وستجمع القمة صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.

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