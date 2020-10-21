البث المباشر للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد

نشرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم الأربعاء، رابط البث المباشر لأعمال للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي بدأت أعمالها قبل قليل، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتستمر حتى غد تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية».

وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «البث المباشر للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي عبر الرابط

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبير وصانع قرار؛ حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام ولينكد إن، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق GlobalAISummit#.

Advertisements

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، في سياق سعي المملكة إلى تحقيق تطلعاتها للريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي. وتتضمَّن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد

برعاية ولي العهد.. انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في 21 أكتوبر

جامعة الملك عبدالعزيز وأكسفورد البريطانية توقعان اتفاقية «ذكاء اصطناعي»