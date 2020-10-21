«الاستئناف الجزائية» تحدد موعدًا بديلًا لنظر الدعوى المُقامة على «سعيد بن عوضة»

نظرًا لتغيّبه عن حضور الجلسة..
حدّدت المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 1442هـ، الساعة التاسعة صباحًا موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم سعيد عبدالله سعيد بن عوضة، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم «1082823756».
وأوضحت المحكمة اليوم الأربعاء، أن ذلك نظرًا لتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 30 / 11 / 1441هـ وتاريخ 5 / 1 / 1442هـ وتاريخ 19 / 2 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها.
وتأمل المحكمة من المُدَّعَى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة «3» من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة «9» من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
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