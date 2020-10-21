«الخطوط السعودية» توضح حقيقة وجود خصم على الرحلات للطلاب

نوهت بالحجز المبكر
كشفت الخطوط السعودية حقيقة وجود خصم للطلاب على رحلاتها؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد خصم للطلاب؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: « لا يوجد تخفيض للطلبة على رحلات السعودية، ويمكنك الاستفادة من الأسعار المخفضة عبر الحجز مبكرًا من موقعنا ».
وأضافت: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، (اضغط هنا)».
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