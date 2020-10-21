ولي العهد: نحتضن الذكاء الاصطناعي ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء

قال: نسعى لنكون ملتقى رئيسًا للعالم..
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة تسعى لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية جمعاء.
وقال ولي العهد خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي: «مرحبًا بكم من مدينة الرياض، من المملكة العربية السعودية؛ حيث نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيسًا للعالم، للشرق والغرب، نحتضن الذكاء الاصطناعي ونسخر قدراته معًا ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء».
وأضاف: «لقد أكدنا في قمة العشرين في اليابان العام الفائت أهمية الذكاء الاصطناعي والذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا».
وتُعقَد القمة التي تحمل شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، على مدار يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري، وتهدف إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكِّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من خيارات استراتيجية وطنية لواضعي السياسات.
وستجمع القمة صُنَّاعَ القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.
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