أمن الدولة والضمان الصحي يطَّلعان على تجربة «الزكاة والدخل» في التميُّز المؤسسي

بعد توثيق إجراءاتها وحصولها على العديد من الجوائز
استقبلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، هذا الأسبوع، في مقرها الرئيسي بالرياض، وفدًا من وكالة رئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير، ووفدًا من مجلس الضمان الصحي؛ وذلك بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال توثيق إجراءات العمل وتحسينها وأتمتتها، وفي مجال التميُّز المؤسسي والجودة، والوقوف عن قرب على منهجيتها في إدارة عملياتها وخدمة عملائها المكلفين بأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة.
وخلال الزيارة، قدمت الهيئة عرضًا توضيحيًّا عن مراحل تطورها المؤسسي، وتعريفًا بإدارة التميز التشغيلي، ودورها في تحسين منظومة عمليات الهيئة، والارتقاء بمستوى خدماتها لعملائها.
كما قدمت عرضًا عن تجربة الهيئة العامة للزكاة والدخل في تطبيق معايير التميز المؤسسي، وتطبيق المواصفات الدولية لإدارة الجودة، الذي تم تتويجه بعد ذلك بالحصول على شهادات دولية من منظمتَي (EFQM) و(ISO).
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