وزير الاتصالات: «نيوم» ستكون إحدى أهم الوجهات لاستخدام الطاقة النظيفة

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أن شركة نيوم ستكون إحدى أهم الوجهات لاستخدام الطاقة النظيفة، وذلك خلال القمة العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال السواحة: «نيوم ستكون إحدى أهم الوجهات لاستخدام الطاقة النظيفة»، مضيفًا: «لدينا فرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية».

وتُعقَد القمة التي تحمل شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، على مدار يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري، وتهدف إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكِّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من خيارات استراتيجية وطنية لواضعي السياسات.

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وستجمع القمة صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.

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