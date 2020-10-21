ولي العهد: أدعو الحالمين كافة للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الحالمين كافة للانضمام للمملكة، وذلك لبناء اقتصادات المعرفة.

وقال ولي العهد خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي: «أدعو الحالمين كافة للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة»، مضيفًا: «نتطلع مع شركائنا لتسريع تبنّي إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية».

وتُعقَد القمة التي تحمل شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، على مدار يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري، وتهدف إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكِّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من خيارات استراتيجية وطنية لواضعي السياسات.

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وستجمع القمة صُنَّاعَ القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.

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