اختيار الزامل رئيسًا للجنة ريادة الأعمال بغرفة الرياض

عقدت لجنة ريادة الأعمال بغرفة الرياض أول اجتماعاتها في الدورة «18» لمجلس الإدارة، وتم خلال اختيار عضو مجلس الإدارة رياض بن حمد الزامل رئيساً للجنة، كما تم اختيار عضو مجلس الإدارة الأستاذة لطيفة الوعلان نائباً للرئيس، واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد الحلول لها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع.

وأكد الأعضاء أهمية دور القطاع ومساهمته الفاعلة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال ما يتوافر به من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات، مشيرين إلى دور القطاع المهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» مؤكدين أن تطوير مشاريع ريادة الأعمال سيسهم في تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة وتحسين قدرة الاقتصاد التنافسية.

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ومن جهته عبّر الزامل عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء اللجنة لاختياره رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على تطوير القطاع والنهوض به من خلال التصدي للتحديات التي يواجها القطاع، موضحًا أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون مُنْصَبًّا نحو إقامة وتنظيم الأنشطة والفعاليات بغرض التواصل مع منتسبي القطاع لمعرفة وجهات نظرهم حول ما يواجهون من تحديات، مشيرًا إلى الدور الإيجابي المهم لأعضاء اللجنة ومنتسبي القطاع في تحقيق هذا الهدف وذلك بالتفاعل والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة.

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