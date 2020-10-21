«حساب المواطن» يعلن الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد

كشف برنامج حساب المواطن، عن الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد، مشيرًا إلى ضرورة عدم تجاوزها 90 يومًا.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «المدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن، يجب ألا تتجاوز ٩٠ يومًا من صدورها».

وأضاف: «يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النتيجة، ولا يمكنه الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة».

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