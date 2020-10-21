العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن 13 قاضيا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بشأن 13 قاضيا في المحكمة العليا.

ونص الأمر الملكي الجديد على تسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف، أن الأمر الملكي الجديد هو امتداد للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم.

وتابع "إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم".

وقدم القضاة الشكر والامتنان للملك سلمان، وولي عهده "على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء".